LE CONCERT À JULI ! La Compagnie du Vide. Programmation La Loggia Salle de la Bétangeais Monterfil Dimanche 1 mars, 16h30 Payant sur réservation

Chansons, surprises et émotions de la vie.

Juli! nous parle de ces petites choses qui font l’universalité de la vie,

Avec son piano, beau comme la vie, elle (se) nous questionne sur la mort, l’amour, le désir…

Une Poésie à l’état brut, où les mots distordus de dyslexie résonnent de vérités vraies.

Elle en fait des caisses, se permet tout, et c’est ça qu’on aime.

Juli! nous embarque entre performances originales et délires improbables.

Elle se raconte et vous questionne, puis elle prend son élan pour nous amener en suspension dans le réel maintenant…

⚠️ Il est vivement conseillé de réserver – Jauge limitée

[https://youtu.be/vJMrDieCZoI](https://youtu.be/vJMrDieCZoI)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-01T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T18:00:00.000+01:00

1

https://www.la-loggia.net/saison-culturelle/le-concert-%C3%A0-juli-1/

Salle de la Bétangeais 36 allée du Closel 35160 Monterfil Monterfil 35160 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

