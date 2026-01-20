LE CONCERT À JULI ! THEATRE DU GRAND ROND Toulouse
LE CONCERT À JULI ! THEATRE DU GRAND ROND Toulouse jeudi 23 avril 2026.
LE CONCERT À JULI !
THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Début : 2026-04-23 21:00:00
fin : 2026-04-25 22:20:00
2026-04-23
Le Concert à Juli! c’est du spectacle vraiment vivant. Avec son piano lourd comme le poids de la vie, elle nous livre des chansons qui racontent, une poésie à l’état brut.
Elle en fait des caisses, se permet tout, et c’est ça qu’on aime chanson à bulles, lancer de couteau dansé ou musique de braguette. Juli! nous embarque entre performances originales et délires improbables et transforme son tour de chant en un show fulgurant. 10 .
THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
Le Concert à Juli! is a truly live show. With her piano as heavy as the weight of life, she delivers songs that tell a story, poetry in its raw state.
