Le Concert Classique d’Hiver d’Assas Église Saint-Merry Paris

L’association étudiante Assas de Concert regroupe des musiciens de tout genre, style et formation, afin de continuer à faire vivre leur passion pendant leurs études. Créée en 2013, l’association compte aujourd’hui plus de 200 membres, compositeurs et interprètes, groupes qui se produisent tout au long de l’année lors des évènements organisés.

L’association comprend un pôle dédié à la musique classique, dirigé cette année par Isaure Cadenne-Feuillette. Ce pôle est constitué d’un orchestre et d’un chœur, qui présente chaque semestre les morceaux travaillés à l’occasion d’un concert. Les membres de l’association peuvent également proposer leurs propres morceaux, seul ou à plusieurs. Les morceaux travaillés et présentés proviennent de toutes les époques.

L’objectif de l’association est de permettre aux étudiants d’allier leur passion pour la musique à leurs études, les faire se rencontrer et partager des moments musicaux entre les cours, afin de se ressourcer et d’entretenir leur créativité.

ORCHESTRE : PHOK Meylise (violon 2) / ZAMBON Adriano (piano) / IDRISS Iman (violon 2) / LAURENCON Esther (cheffe d'orchestre, violoncelle) / BARBU Marie (violon) / BOCCARA Myriam (violon) / GRENIER Marc (flûte traversière) / PERROT Marie (violoncelle) / RIPA Enzo (saxophone) / SAFFARI Camélia (violon) / THIZIRI Léa (hautbois) / MORNET Athénaïs (hautbois) / PICHON Clément (cor) / LAURENT Gwendoline (harpe) / LE CUNFF Béatrice (violon 2) / PILZ Klemens (percussions) / ALVAREZ Gabriel (violon) / WESTERBERG Erika (violon) / RENARD Éloïse (violon) / DULBECCO Amandine (violoncelle) / ANDRIAMAHOLISON Astrid (violon 2) / BOUREAU Tiphaine (violoncelle) / BELTRANDI Julien (trombone) / BUCHET Anna (flûte traversière) / CORNU Charlotte (clarinnette) CHŒUR : MVELLE-OLLE Tiphaine (chant alto) / MERLAUD Louise (chant alto) / BRET Maxence (chant ténor) / STEMLER Vianney (chant basse) / BOCCARA Myriam (chant soprane) / HUMEZ Louka (chant basse) / ROURE Chloé (chant alto) / MOHAMMAD Elva (chant soprane) / CADENNE-FEUILLETTE Isaure (cheffe de chœur + chant soprane colorature) / DJAMOU Eva (chant ténor) / CASTIGLIONI Mathis (chant ténor) / DEMURGER Soren (chant basse) / PELON Benjamin (chant basse) / FOURNEL Guillaume (chant basse) / MÖHRING MAINGNIEN Stella (chant alto) / SANTUCCI Ange (chant basse) / ABDOU Laynour (chant soprane) / KARGAKOU Afroditi (chant soprane) / DJÉRAOUANE Camille (chant soprane) / EYABE Ruth (chant soprane) / BRIE-CARON Maylis (chant alto) / GAIE Sixtine (chant alto) / ALBERTINI Flavia (chant soprane) / PONCIN Solenn (chant soprane)

Les étudiants musiciens d’Assas se regroupent, chaque semestre, pour vous proposer un concert classique et vous partager leur passion commune

Le jeudi 11 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

