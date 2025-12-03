Le concert de chorales du Téléthon Cholet
Le concert de chorales du Téléthon Cholet mercredi 3 décembre 2025.
Le concert de chorales du Téléthon
Parc de la Meilleraie Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 20:00:00
fin : 2025-12-03 23:30:00
Date(s) :
2025-12-03
.
Parc de la Meilleraie Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 10 16 44 morgane-briand@hotmail.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le concert de chorales du Téléthon Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais