LE CONCERT DE FEU LES COMMANDOS PERCU Bitche

Voilà un spectacle qui a bousculé bien des idées reçues sur les feux d’artifices musicaux. Après avoir parcouru les festivals du monde entier, il se dégage une certitude au travers des cultures et des différences il existe un langage commun du rythme. Il existe une musique qui parle au ventre et se transforme en un grand feu poussé par les tambours et la clameur. Le Concert de Feu est un spectacle unique où les percussions, la danse et le feu se défient au temps et à la nuit, jusqu’au vertige de son final volcanique.Tout public

Ancien collège-lycée des St Augustin à Bitche Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

English :

This is a show that has challenged many preconceived ideas about musical fireworks. After touring festivals around the world, one thing is certain: across cultures and differences, there is a common language of rhythm. There is a music that speaks to the belly and transforms itself into a great fire driven by drums and clamor. Le Concert de Feu is a unique show in which percussion, dance and fire defy time and night, culminating in a dizzying volcanic finale.

German :

Das ist eine Show, die viele der gängigen Vorstellungen von musikalischen Feuerwerken über den Haufen geworfen hat. Nachdem sie Festivals auf der ganzen Welt besucht hatte, war sie sich sicher: Über alle Kulturen und Unterschiede hinweg gibt es eine gemeinsame Sprache des Rhythmus. Es gibt eine Musik, die aus dem Bauch spricht und sich in ein großes Feuer verwandelt, das von Trommeln und Geschrei angetrieben wird. Le Concert de Feu ist ein einzigartiges Spektakel, bei dem Trommeln, Tanz und Feuer der Zeit und der Nacht trotzen, bis hin zum Schwindel erregenden vulkanischen Finale.

Italiano :

È uno spettacolo che ha scosso molte idee preconcette sui fuochi d’artificio musicali. Dopo aver visitato i festival di tutto il mondo, una cosa è certa: al di là delle culture e delle differenze, esiste un linguaggio comune del ritmo. C’è una musica che parla alla pancia e si trasforma in un grande fuoco guidato da tamburi e clamori. Le Concert de Feu è uno spettacolo unico in cui percussioni, danza e fuoco sfidano il tempo e la notte, culminando in un vertiginoso finale vulcanico.

Espanol :

Se trata de un espectáculo que ha sacudido muchas ideas preconcebidas sobre los fuegos artificiales musicales. Después de visitar festivales de todo el mundo, una cosa es cierta: por encima de culturas y diferencias, existe un lenguaje común, el del ritmo. Hay una música que habla al vientre y se transforma en un gran fuego impulsado por tambores y clamores. Le Concert de Feu es un espectáculo único en el que la percusión, la danza y el fuego desafían al tiempo y a la noche, culminando en un vertiginoso final volcánico.

