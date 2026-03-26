Le Concert de la chorale Enchantée ! Association du Bourg L’Evêque Rennes
Le Concert de la chorale Enchantée ! Association du Bourg L’Evêque Rennes dimanche 29 mars 2026.
Le Concert de la chorale Enchantée ! Association du Bourg L’Evêque Rennes Dimanche 29 mars, 14h30 chapeau
3 chorales réunies pour un concert commun : Chorale de l’Association du Bourg l’Évêque, Chorale de l’École de Musique Triolet 24 Chorale DOMISOL
[**Sur réservation**](https://0np6q.mjt.lu/lnk/AVwAAJEvLXsAAc6IFZgAAK_K9aAAAYCsUowAociTACJQPABpqFOXdercQtNwQ0mUYElKLmshdAAgNPk/12/NEnjFSDnPSfVPm61R2zBiA/aHR0cHM6Ly93d3cuaGVsbG9hc3NvLmNvbS9hc3NvY2lhdGlvbnMvYXNzb2NpYXRpb24tYm91cmctbC1ldmVxdWUvZXZlbmVtZW50cy9jb25jZXJ0LWNob3JhbGU)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-29T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-03-29T16:30:00.000+02:00
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https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27
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