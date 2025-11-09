Le concert de la Loge – Marathon du Concerto Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Entre les heures passées à travailler son instrument, les concerts jusqu’au bout de la nuit avec la pression permanente de la fausse note et les journées perdues dans les transports à se remettre des décalages horaires, la vie d’un musicien professionnel n’est pas loin de ressembler à celle d’un sportif de haut niveau ! À l’aise dans leurs baskets, réunissant un public familial autour d’un répertoire de médaillés d’or – Bach, Mozart, Vivaldi… – les musiciens mettent en scène le concerto à la manière du XXIe siècle : une compétition festive, une battle ébouriffante. Performance, résistance, fulgurance : la forme olympique est une vertu musicale !

PROGRAMME

Vivaldi, J.S Bach, Haydn, C.P.E Bach et Mozart • Concertos

Le dimanche 15 mars 2026

de 15h00 à 16h30

payant Tout public. Jusqu’à 2 ans.

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

