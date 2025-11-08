LE CONCERT DE LA LOGE HALLE AUX GRAINS Toulouse

LE CONCERT DE LA LOGE

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse

Tarif : 20 – 20 – 92 EUR

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Pour son dixième anniversaire, Le Concert de La Loge dirigé par Julien Chauvin interprète La Grande Messe en ut mineur de Mozart.

L’œuvre porte toutes les expressions humaines, du drame à l’espérance. L’Ouverture des Noces de Figaro et la dernière symphonie du compositeur, à l’énergie enivrante sont au programme de cette soirée à marquer d’une pierre blanche.

Avec

Le Concert de la Loge

Ensemble La Sportelle

Julien Chauvin violon et direction

Mélissa Petit soprano

Eva Zaïcik mezzo-soprano

Antonin Rondepierre ténor

Nahuel di Pierro basse 20 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

For its tenth anniversary, Le Concert de La Loge conducted by Julien Chauvin performs Mozart’s Grande Messe in C minor.

German :

Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens führt das von Julien Chauvin geleitete Le Concert de La Loge Mozarts Große Messe in c-Moll auf.

Italiano :

Per il suo decimo anniversario, Le Concert de La Loge diretto da Julien Chauvin esegue la Grande Messe in do minore di Mozart.

Espanol :

Con motivo de su décimo aniversario, Le Concert de La Loge dirigido por Julien Chauvin interpreta la Grande Messe en do menor de Mozart.

