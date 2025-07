Le concert de l’été -Saxophone et orgue route de Malataverne Beaux

route de Malataverne Chapelle de Malataverne Beaux Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Le concert de l’été avec David DECOUCHANT, saxophoniste et Pierre ASTOR, organiste. Au sein de la chapelle de Malataverne, venez profiter du savoir faire de ces deux artistes.

route de Malataverne Chapelle de Malataverne Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 25 01 72

English :

The summer concert with David DECOUCHANT, saxophonist and Pierre ASTOR, organist. Come and enjoy the expertise of these two artists in the Malataverne chapel.

German :

Das Sommerkonzert mit David DECOUCHANT, Saxophonist, und Pierre ASTOR, Organist. In der Kapelle von Malataverne kommen Sie in den Genuss des Könnens dieser beiden Künstler.

Italiano :

Concerto estivo con David DECOUCHANT, sassofonista e Pierre ASTOR, organista. Venite a godere della competenza di questi due artisti nella cappella di Malataverne.

Espanol :

Concierto de verano con David DECOUCHANT, saxofonista, y Pierre ASTOR, organista. Venga a disfrutar de la maestría de estos dos artistas en la capilla de Malataverne.

