LE CONCERT DE NOEL – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LE CONCERT DE NOEL Début : 2025-12-22 à 11:00. Tarif : – euros.

Pierre Noël, fils du père Noël, donne un concert à l’atelier de son papa.Mais le lutin farceur ne l’entend pas de cette oreille ! Ce coquin à caché les chansons de Noël ! Pierre et ses amis spectateurs vont devoir les retrouver pour chanter tous ensemble !Un spectacle familial musical et interactif qui reprend tous les classiques de noël !Auteur : Quentin JaffrèsArtistes : Quentin Jaffrès

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42