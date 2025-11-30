LE CONCERT DE POCHE CESSONNAIS Saint-Brieuc

LE CONCERT DE POCHE Dimanche 30 novembre, 19h12 CESSONNAIS Côtes-d’Armor

Ça aurait pu être un concert comme tous les autres. Mais celui-là va déraper.

Deux musiciens!

L’un est un peu virtuose de la guitare mais est surtout naïf et candide.

L’autre, doué pour la contrebassine, est d’une mauvaise foi cruelle et assumée.

C’est un voyage dans leur folie qu’ils promettent dans ce « concert » déglingué et délirant.

Texte et mise en scène : Michel Seib et Grégoire Rey / Interprétation : Michel Seib et Grégoire Rey / Création musicale et arrangements : Grégoire Rey / Regards extérieurs : Christophe Guetat, Yannick Barbe / Scénographie : Cie de poche / Constructeur : Laurent Casalta / Visuel : Remi Pollio aiuto aiuto 2007

Production : Cie de Poche

Co Production : Tchookar Scop

CESSONNAIS 46 rue de la République, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://ciedepoche.com/ »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Duo de doux dingues sur lit de musique

Remi Pollio