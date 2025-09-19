Le concert des anges Strasbourg

Le concert des anges Strasbourg vendredi 19 septembre 2025.

Le concert des anges

6 place de la République Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-11-10 19:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-11-02 2025-11-12

Cette exposition explore la question des anges musiciens, largement représentés au Moyen Âge. Philosophie, théologie, histoire de l’art et musicologie y sont mobilisées pour éclairer cette thématique, particulièrement ancrée en Alsace en raison du pilier des anges musiciens de la cathédrale de Strasbourg.

En complément de ces disciplines théoriques, l’exposition explore également la facture d’instruments, qui trouve dans ces représentations une source de renseignements très précieuse.

Les anges musiciens forment un thème incontournable de la représentation du monde céleste dans l’art religieux médiéval. Représentés jouant d’un instrument ou chantant avec une partition en mains, généralement associés au Christ et à la Vierge Marie, ils connaissent une large diffusion entre le début du XIVe siècle et le milieu du XVIe siècle.

Ces anges ornent à la fois des objets de dévotion privés comme des livres d’heures que des éléments monumentaux tels des fresques ou des sculptures.

L’exposition permet de se plonger dans cet art fascinant de la représentation des anges, notamment à travers les exemples strasbourgeois du pilier des anges de la Cathédrale. Le parcours offre aussi la possibilité d’entendre la musique décrite par des partitions conservées dans des manuscrits de la Bnu. Il s’ouvre aussi à d’autres régions en France et dans les pays frontaliers dont les décors peints magnifient ces représentations des concerts célestes. Enfin, grâce à un partenariat avec des archéo-luthiers, une série d’instruments médiévaux, aujourd’hui disparus, ont pu être reconstitués à partir de leurs représentations. .

6 place de la République Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 25 28 00 accueil@bnu.fr

