Le Concert des Ateliers Chanson et du Groupe Vocal Les Saulnières Le Mans

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

14 février 2026 20:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

La Ville du Mans et L’association Le Mans Cité Chanson

Présente

Le Concert des Ateliers Chanson et du Groupe Vocal .

Plus de 120 chanteuses, chanteurs vous proposent une soirée 100% chanson française. Une représentation des chanteuses et Chanteurs des Quartiers Cité des Pins, Epine, Madeleine, Maillets, Miroir, Ronceray, St Pavin et le Groupe Vocal , accompagnés par 3 professionnels Egonn Morvan, Pascal Vollaire, Gwen Lardière Programmation annuelle de LE MANS CITE CHANSON .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 59 37 56 76

English :

Concert by Ateliers Chanson and Groupe Vocal

