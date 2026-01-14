Le Concert des Ateliers Chanson et du Groupe Vocal Les Saulnières Le Mans
Le Concert des Ateliers Chanson et du Groupe Vocal Les Saulnières Le Mans samedi 14 février 2026.
Le Concert des Ateliers Chanson et du Groupe Vocal
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le Concert des Ateliers Chanson et du Groupe Vocal
La Ville du Mans et L’association Le Mans Cité Chanson
Présente
Le Concert des Ateliers Chanson et du Groupe Vocal .
Plus de 120 chanteuses, chanteurs vous proposent une soirée 100% chanson française. Une représentation des chanteuses et Chanteurs des Quartiers Cité des Pins, Epine, Madeleine, Maillets, Miroir, Ronceray, St Pavin et le Groupe Vocal , accompagnés par 3 professionnels Egonn Morvan, Pascal Vollaire, Gwen Lardière Programmation annuelle de LE MANS CITE CHANSON .
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 59 37 56 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by Ateliers Chanson and Groupe Vocal
L’événement Le Concert des Ateliers Chanson et du Groupe Vocal Le Mans a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72