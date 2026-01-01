Le concert des deux pianos à La Manufacture Saint-Quentin

Le concert des deux pianos à La Manufacture

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30 21:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Deux pianos, quatre mains, et une même envie faire swinguer les touches !

Serge Dutfoy et Denis Lefevre, amis de longue date et figures bien connues du jazz saint-quentinois, vous proposent un voyage musical entre les grands standards du jazz — de Cole Porter à Herbie Hancock — et les incontournables de la chanson française, revisités avec élégance, fantaisie et complicité.

Pas de démonstration virtuose austère ici ce concert joue la carte du plaisir partagé, entre improvisation, humour et poésie sonore.

Les deux pianistes dialoguent, se taquinent, se répondent et font résonner un répertoire à la fois raffiné et joyeux.

Un moment musical pour les curieux, les mélomanes… et tous ceux qui aiment la musique sans se prendre la tête !

Serge DUTFOY, illustrateur et pianiste, est aussi directeur musical et doyen du BRB, qu’il a longtemps présidé. Natif de Saint-Quentin, Denis LEFEVRE, pianiste, préside et dirige pour sa part l’association Jazz Aisne Co.

Un concert dans le cadre de Jazz à Saint-Quentin en hiver.

Réservations 03 23 62 36 77 billetterie de l’Espace Saint-Jacques (14 rue de la Sellerie)

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

English :

Two pianos, four hands, and the same desire: to swing the keys!

Serge Dutfoy and Denis Lefevre, long-time friends and well-known figures on the St. Quentin jazz scene, take you on a musical journey through the great jazz standards from Cole Porter to Herbie Hancock and French chanson favourites, revisited with elegance, fantasy and complicity.

No austere virtuoso demonstration here: this concert is all about shared pleasure, between improvisation, humor and sound poetry.

The two pianists dialogue, tease and respond to each other, creating a repertoire that is both refined and joyful.

A musical moment for the curious, the music-lovers? and all those who love music without getting carried away!

Serge DUTFOY, illustrator and pianist, is also musical director and dean of the BRB, which he chaired for many years. Pianist Denis LEFEVRE, a native of Saint-Quentin, is president and director of the association Jazz Aisne Co.

A concert as part of Jazz à Saint-Quentin en hiver.

Bookings: 03 23 62 36 77 Espace Saint-Jacques box office (14 rue de la Sellerie)

