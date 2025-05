Le concert des grenouilles – Mesnil-Panneville, 25 juin 2025 17:30, Mesnil-Panneville.

Seine-Maritime

Le concert des grenouilles Mesnil-Panneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 17:30:00

fin : 2025-06-25 19:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Le jour s’éteint tandis qu’un concert s’élève depuis la mare ce sont les grenouilles. Leur croassement résonne comme une invitation à plonger dans les mystères des amphibiens. Venez comprendre leur fonctionnement et le message de leurs sons pour la survie de leurs espèces et le maintien des milieux aquatiques. Une immersion dans ce monde fascinant, au crépuscule, pour observer et écouter ces créatures étonnantes !

Mesnil-Panneville 76570 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

English : Le concert des grenouilles

As daylight fades, a concert of frogs rises from the pond. Their croaking sounds like an invitation to delve into the mysteries of amphibians. Come and understand how they work, and what their sounds mean for the survival of their species and the maintenance of aquatic environments. Immerse yourself in this fascinating world at dusk, and observe and listen to these amazing creatures!

German :

Der Tag geht zu Ende und aus dem Teich ertönt ein Konzert: Es sind die Frösche. Ihr Quaken klingt wie eine Einladung, in die Geheimnisse der Amphibien einzutauchen. Erfahren Sie, wie sie funktionieren und welche Botschaft ihre Laute für das Überleben ihrer Arten und die Erhaltung von Gewässern haben. Ein Eintauchen in diese faszinierende Welt in der Abenddämmerung, um diese erstaunlichen Kreaturen zu beobachten und zu hören!

Italiano :

Quando la luce del giorno si affievolisce, un concerto di rane si leva dallo stagno. Il loro gracchiare è un invito ad addentrarsi nei misteri degli anfibi. Venite a scoprire come funzionano e cosa significano i loro suoni per la sopravvivenza delle loro specie e il mantenimento degli ambienti acquatici. Immergetevi in questo mondo affascinante al crepuscolo, osservate e ascoltate queste creature straordinarie!

Espanol :

A medida que se va haciendo de día, un concierto de ranas surge del estanque. Su croar suena como una invitación a adentrarse en los misterios de los anfibios. Venga a descubrir cómo funcionan y qué significan sus sonidos para la supervivencia de su especie y el mantenimiento de los medios acuáticos. Sumérjase en este fascinante mundo al atardecer, y observe y escuche a estas asombrosas criaturas

