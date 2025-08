Le concert des Muses Musique des XVIIe et XVIIIe siècles Rue de l’Église Crépon

Début : 2025-08-23 18:30:00

2025-08-23

A l’occasion du retour dans l’église du tableau restauré « l’élévation de la Croix », venez écouter le concert des muses en l’église de Crépon, musique des XVIIe et XVIIIe siècles de Marin Marais à Antonio Vivaldi.

Rue de l’Église Eglise Crépon 14480 Calvados Normandie +33 2 31 22 14 44

English : Le concert des Muses Musique des XVIIe et XVIIIe siècles

To mark the return to the church of the restored painting « L’élévation de la Croix », come and listen to the Muses concert in the Crépon church, featuring music from the 17th and 18th centuries, from Marin Marais to Antonio Vivaldi.

German : Le concert des Muses Musique des XVIIe et XVIIIe siècles

Anlässlich der Rückkehr des restaurierten Gemäldes « l’élévation de la Croix » in die Kirche hören Sie das Konzert der Musen in der Kirche von Crépon, Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert von Marin Marais bis Antonio Vivaldi.

Italiano :

In occasione del ritorno in chiesa del dipinto restaurato « L’elevazione della Croce », venite ad ascoltare il concerto delle Muse nella chiesa di Crépon, con musiche del XVII e XVIII secolo, da Marin Marais ad Antonio Vivaldi.

Espanol :

Con motivo del regreso a la iglesia del cuadro restaurado « La Elevación de la Cruz », venga a escuchar el concierto de las Musas en la iglesia de Crépon, con música de los siglos XVII y XVIII, de Marin Marais a Antonio Vivaldi.

