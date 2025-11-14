Le concert des oiseaux Colmar
Le concert des oiseaux Colmar vendredi 14 novembre 2025.
Le concert des oiseaux
39 avenue de la liberté Colmar Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-14 19:00:00
L’association des résidents des tanneurs & centre-ville proposent un moment musical en compagnie de Marc HERVIEUX, flûtiste et l’ensemble baroque Le Masque.
L’association des Résidents des Tanneurs & centre-ville présente son évènement musical Le concert des oiseaux avec l’ensemble baroque Le Masque accompagné de Marc HERVIEUX à la flûte.
Cet évènement a lieu au coeur de la chapelle de la Trinité (La chapelle se trouve à droite après l'entrée principale de l'hôpital)
39 avenue de la liberté Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est art.68.colmar@gmail.com
English :
The association des résidents des tanneurs & centre-ville offer a musical moment in the company of flautist Marc HERVIEUX and the baroque ensemble Le Masque.
German :
Die Bewohnervereinigung der Gerber & Innenstadt schlagen einen musikalischen Moment in Begleitung des Flötisten Marc HERVIEUX und des Barockensembles Le Masque vor.
Italiano :
L’associazione dei residenti di Tanneurs & Centreville propone una serata musicale con il flautista Marc HERVIEUX e l’ensemble barocco Le Masque.
Espanol :
La Association des résidents des tanneurs & centre-ville ofrece una velada musical con el flautista Marc HERVIEUX y el conjunto barroco Le Masque.
