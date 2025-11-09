Le Concert des Quatre Mondes au Centre Culturel 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis
Le Concert des Quatre Mondes au Centre Culturel 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis dimanche 9 novembre 2025.
Le Concert des Quatre Mondes au Centre Culturel
Dimanche 9 novembre 2025 à partir de 15h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Le dimanche 9 novembre 2025, venez assister au Concert des Quatre Mondes au Centre Culturel de Cassis.
Programme du concert
Acte 1 la saison classique
1 Edward Elgar Le salut d’amour pour violon et piano
2 Gabriel Fauré Après un rêve pour piano et violoncelle
3 Alexandre Glazounov concerto pour saxophone alto en mi bémol, 1er mouvement, extrait
4 Franz Doppler Airs Valaques pour flûte et piano
5 Gaetano Donizetti concertino pour clarinette
Acte 2 la saison bossa nova
6 Astor Piazzolla, La muerte de Angel pour guitare seule
7 Heitor Villa Lobos, Impressoes Serreisteras, pour piano
8 Eric Penso Rio de Janeiro
Trio violon & guitare & piano
9 Eric Penso Paraty
Quatuor flûte & clarinette & violoncelle & piano
10 Carl Jobim Agua de beber
Quatuor Saxophone & guitare & voix & piano
Acte 3 la saison jazz
11 Dave Brubeck Kathy’s Waltz pour piano
12 Duke Ellington Sophisticated lady
Duo saxophone & piano
13 Eric Penso Quelqu’un d’autre, d’après le roman de Tonino Benacquista
Quatuor violon & guitare & piano & percussions
14 Eric Penso Madame Bovary, d’après le roman de Gustave Flaubert, sextet
Acte 4 la saison klezmer
15 Joachim Johow Le temps perdu
Duo clarinette & piano
16 Joseph Achron Hebrew Melody
Duo violon & piano
17 Giora Feidman Let’s be happy
Sextet clarinette & violon & flûte & violoncelle & saxophone & piano
Autour d’Eric Penso, pianiste et concepteur du spectacle, six jeunes artistes, tous élèves du conservatoire Darius Milhaud à Aix en Provence.
Mélodie Seguin, flûtiste
Philémon Masse, saxophoniste
Nino Vincenti, clarinettiste
Joachim Letroter, violoncelliste
Lili Berenstein, violoniste et chanteuse
Pablo Sans, guitariste
Eric Penso est interprète et compositeur. Médaille d’or du conservatoire de région de Marseille en piano et solfège (1978). Il donne des concerts commentés dans la région PACA depuis 1982, autour des œuvres du grand répertoire ou de ses créations. Il est également formateur auprès des musiciens intervenants au CFMI (AMU). Il a été entre 2016 et 2022 conseiller du recteur d’Aix-Marseille pour promouvoir l’innovation pédagogique dans les établissements.
Résonance entre les Arts est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Elle vise trois priorités valoriser de jeunes musiciens, faire connaître la musique dans des lieux et des publics peu coutumiers des salles de concert ; tisser des passerelles entre la musique, la littérature, la photographie, le cinéma. .
20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 77 73 accueil@centreculturelcassis.com
English :
On Sunday, November 9, 2025, come and enjoy the Concert des Quatre Mondes at the Cassis Cultural Center.
German :
Kommen Sie am Sonntag, den 9. November 2025, zum Konzert der vier Welten im Kulturzentrum von Cassis.
Italiano :
Domenica 9 novembre 2025, venite a godervi il Concert des Quatre Mondes al Centro Culturale di Cassis.
Espanol :
El domingo 9 de noviembre de 2025, venga a disfrutar del Concert des Quatre Mondes en el Centro Cultural de Cassis.
