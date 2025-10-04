Le Concert dont vous êtes l’auteur For Street par Arthur Ribo et la Cie Art&Co Jardins de la Cathédrale Le Mans

Le Concert dont vous êtes l’auteur For Street par Arthur Ribo et la Cie Art&Co Jardins de la Cathédrale Le Mans samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Un happening textuel et vocal où toute proposition et réaction du public est immédiatement inscrite dans le spectacle ! Au micro, Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour poète, conteur et improvis’auteur . Il nous entraîne sans filet, dans un récit dont lui seul connaît les détours. Toujours drôle et sensible. Arthur Ribo est aussi doué dans l’art de déverser les mots que dans celui d’improviser des histoires. Un freestyler à l’imagination débridée, capable de transcender le langage en un claquement de doigts. Dès 10 ans. Durée 1h15. Informations au 06 72 94 92 53 .

Jardins de la Cathédrale Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

