« Le Concert du Feu » Les Commandos Percus ancien collège/lycée Saint augustin Bitche

« Le Concert du Feu » Les Commandos Percus ancien collège/lycée Saint augustin Bitche dimanche 20 juillet 2025 .

« Le Concert du Feu » Les Commandos Percus Dimanche 20 juillet, 21h30 ancien collège/lycée Saint augustin Moselle

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-20T21:30:00 – 2025-07-20T22:30:00

Fin : 2025-07-20T21:30:00 – 2025-07-20T22:30:00

Voilà un spectacle qui a bousculé bien des idées reçues sur les feux d’artifices musicaux. Après avoir parcouru les festivals du monde entier, il se dégage une certitude : au travers des cultures et des différences il existe un langage commun du rythme. Il existe une musique qui parle au ventre et se transforme en un grand feu poussé par les tambours et la clameur. Le Concert de Feu est un spectacle unique où les percussions, la danse et le feu se défient au temps et à la nuit, jusqu’au vertige de son final volcanique.

ancien collège/lycée Saint augustin Bitche Bitche 57230 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « reservation@halle-verriere.fr »}]

Spectacle organisé dans le cadre du festival « Il été une fois » présenté par la troupe des Commandos Percus et est intitulé « Le concert du Feu » Commandos Percus artifice