Le concert du mois Caravela Wassy vendredi 26 septembre 2025.

Médiathèque Wassy Haute-Marne

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Tout public

Caravela est un groupe qui mêle aux ferments du flamenco, sonorités jazz et rythmes latinos. Porté par un duo vocal féminin explosif mariant voix ample et timbre éraflé, et une guitare flamenca qui navigue entre rasgueos, tumbao et soniquete jazzy. .

Médiathèque Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 04 08 70

