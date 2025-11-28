Le Concert Du Mois Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Le Concert Du Mois Vendredi 28 novembre, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

gratuit, entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T21:30:00

Fin : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T21:30:00

Nótt personnifie la nuit dans la mythologie nordique, reflète la pureté des grands espaces. Nourries par la liberté du voyage ou la douceur du quotidien, les compositions de Nótt sont un éloge de la solitude enivrante.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

Indie-Folk concert folk