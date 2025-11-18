Le Concert Du Mois Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Le Concert Du Mois Vendredi 19 décembre, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

gratuit, entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T20:30:00 – 2025-12-19T21:30:00

Fin : 2025-12-19T20:30:00 – 2025-12-19T21:30:00

Anaëlle, la leadeuse et compositrice du groupe Dear John présente aujourd’hui IKO IKO, un nouveau format duo dans une ligne directrice Western-Jazz.

Tantôt violon, tantôt banjo, la chanteuse compositrice ne perd pas de vue le bluegrass, et ajoute cette fois un soupçon de groove à la Ray Charles grâce au guitariste François Thouvenot, qui loop sa guitare et envoie des solos qui en mettent plein les mirettes.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

IkoIko band concert western jazz