Le Concert Du Mois Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Le Concert Du Mois Vendredi 30 janvier 2026, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-30T20:30:00 – 2026-01-30T21:30:00
Fin : 2026-01-30T20:30:00 – 2026-01-30T21:30:00
L’équipage de la Marée Basse navigue à travers divers courants musicaux, pour faire chavirer les cœurs et tanguer les bonnes sœurs. Une bande de copains à la recherche de partage, de musique et de bonne humeur. Embarquez, n’attachez pas vos ceintures et laissez-vous emporter par le flot de la marée.
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/
Marée Basse (rock français cousu main) concert rock