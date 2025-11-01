Le Concert Du Mois Médiathèque du Val de Blaise Wassy

Le Concert Du Mois Vendredi 27 février 2026, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre, sur inscription

Opal Ocean est un duo de guitares instrumentales exceptionnel qui s’affranchit des stéréotypes de la musique acoustique. Repoussant les frontières des genres, ils fusionnent la technique du flamenco et du rock progressif pour créer un univers sonore unique en son genre !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70

