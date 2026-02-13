Le Concert du mois, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Le Concert du mois Vendredi 27 mars, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre ou sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T21:30:00+01:00

Il était une fois une irlandaise en Amérique… Chicago May ! Des diamants à la rue, elle a voulu exister à tout prix. En 1890, Chicago May, jeune Irlandaise insoumise, quitte son pays pour l’Amérique et choisit de vivre hors des codes réservés aux femmes : voleuse, danseuse, prostituée ou encore aventurière. Inspirée par son destin hors norme, Amelie McCandless a consacré son dernier album « Incandescente » à cette figure féminine oubliée.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

Amélie McCandless (folk) concert folk