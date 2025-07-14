LE CONCERT IMPROMPTU – Bleu et le Gingko Auditorium Antonin Artaud Ivry-sur-Seine

LE CONCERT IMPROMPTU – Bleu et le Gingko Mercredi 21 janvier 2026, 14h30 Auditorium Antonin Artaud Val-de-Marne

Le point de départ est un conte traditionnel : Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en hiver ? Ou les aventures d’un

petit oiseau qui ne peut plus voler. Alors que les autres oiseaux commencent leur migration, lui se réfugie dans une forêt

pour y chercher un abri pour l’hiver…

Ici, ce récit sensibilise tout un chacun aux grands enjeux qui traversent notre époque : l’érosion de l’habitat des oiseaux et

de la biodiversité, l’urgence de préserver ce trésor du vivant.

Dans BLEU ET LE GINKGO, les questionnements propres à l’enfance construisent la trame poétique et narrative de ce

projet : pourquoi l’oiseau vole-t-il ?

ENSEMBLE Le Concert impromptu – Ensemble conventionné Ministère de la culture/ DRAC IdF pour la période 2023-2024-2025, région IdF, département du Val-de-Marne, ville d’ Ivry-sur-Seine

Auditorium Antonin Artaud 152 avenue Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France

Conte musical écolo-militant pour quintette à vent conte musique