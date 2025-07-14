LE CONCERT IMPROMPTU – BLEU & LE GINKGO Bonneuil-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-23T19:00:00 – 2026-01-23T20:00:00
Fin : 2026-01-23T19:00:00 – 2026-01-23T20:00:00
Le point de départ est un conte traditionnel : Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en hiver ? Ou les aventures d’un
petit oiseau qui ne peut plus voler. Alors que les autres oiseaux commencent leur migration, lui se réfugie dans une forêt
pour y chercher un abri pour l’hiver…
Ici, ce récit sensibilise tout un chacun aux grands enjeux qui traversent notre époque : l’érosion de l’habitat des oiseaux et
de la biodiversité, l’urgence de préserver ce trésor du vivant.
Dans BLEU ET LE GINKGO, les questionnements propres à l’enfance construisent la trame poétique et narrative de ce
projet : pourquoi l’oiseau vole-t-il ?
ENSEMBLE Le Concert impromptu – Ensemble conventionné Ministère de la culture/ DRAC IdF pour la période 2023-2024-2025, région IdF, département du Val-de-Marne, ville d’ Ivry-sur-Seine
Bonneuil-sur-Marne 94380 Val-de-Marne Île-de-France
Conte musical écolo-militant pour quintette à vent