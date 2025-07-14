LE CONCERT IMPROMPTU – Concert du Nouvel an Résidence Autonomie Ambroise Croizat Ivry-sur-Seine
Début : 2026-01-15T14:00:00 – 2026-01-15T15:00:00
Concert du Nouvel An
ENSEMBLE Le Concert impromptu – Ensemble conventionné Ministère de la culture/ DRAC IdF pour la période 2023-2024-2025, région IdF, département du Val-de-Marne, ville d’ Ivry-sur-Seine
Résidence Autonomie Ambroise Croizat 21 Rue Jean Marie Poulmarch, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France
Concert donné pour la Résidence autonomie Ambroise Croizat musique concert
