LE CONCERT IMPROMPTU – Concert Habanera (influences espagnoles) MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Ivry-sur-Seine

LE CONCERT IMPROMPTU – Concert Habanera (influences espagnoles) Vendredi 13 mars 2026, 12h30 MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Val-de-Marne

Début : 2026-03-13T12:30:00 – 2026-03-13T13:30:00

Fin : 2026-03-13T12:30:00 – 2026-03-13T13:30:00

Emmanuel Chabrier, Habanera

Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjuez

Hedwige Chrétien, Quintette

Federico García-Lorca, Chants espagnols

Manuel de Falla, Danse rituelle du feu

ENSEMBLE Le Concert impromptu – Ensemble conventionné Ministère de la culture/ DRAC IdF pour la période 2023-2024-2025, région IdF, département du Val-de-Marne, ville d’ Ivry-sur-Seine

MÉDIATHÈQUE D’IVRY-SUR-SEINE – AUDITORIUM ANTONIN ARTAUD Place Voltaire, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France

Le Concert impromptu attise le feu intérieur du Duende espagnol concert musique