LE CONCERT IMPROMPTU – Concert quintette à vents Résidence Autonomie Ambroise Croizat Ivry-sur-Seine mardi 16 septembre 2025.

LE CONCERT IMPROMPTU – Concert quintette à vents Mardi 16 septembre, 14h00 Résidence Autonomie Ambroise Croizat Val-de-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-16T14:00:00 – 2025-09-16T15:00:00

Concert pour les pensionnaires du foyer Ambroise Croizat. Musique classique pour les pensionnaires, les proches et les soigants et le personnel.

ENSEMBLE Le Concert impromptu – Ensemble conventionné Ministère de la culture/ DRAC IdF pour la période 2023-2024-2025, région IdF, département du Val-de-Marne, ville d’ Ivry-sur-Seine

Résidence Autonomie Ambroise Croizat 21 Rue Jean Marie Poulmarch, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France

Concert pour les pensionnaires du foyer Ambroise Croizat concert musique