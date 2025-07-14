LE CONCERT IMPROMPTU – Musique de papier médiathèque René Fallet Villeneuve-Saint-Georges

LE CONCERT IMPROMPTU – Musique de papier Vendredi 3 avril 2026, 18h00 médiathèque René Fallet Val-de-Marne

Début : 2026-04-03T18:00:00 – 2026-04-03T19:00:00

Fin : 2026-04-03T18:00:00 – 2026-04-03T19:00:00

« Best-seller de l’ensemble pour le Jeune public, après plus de 200 représentations depuis 2015 et quelques années mise sur le côté, cette création revient pour le TRÈS jeune public de la petite enfance. C’est l’histoire d’un oiseau en papier confectionné en direct qui voyage et fait se plonger les petites oreilles au cœur de la matière papier, au son du vent des instruments du trio… »

La jeune compositrice Raphaèle Biston signe une partition virtuose et rythmique qui utilise la palette sonore des papiers froissés, déchirés, et s’élabore autour de leitmotivs empruntés aux chants d’oiseau, héros de l’histoire. Les trois musiciens accompagnent l’oiseau dans un maelström de papier et de lumière – océan chiffonné, pluie étincelante, dialogue d’ombres doubles – : pour une narration qui tend les ailes vers l’imaginaire.

ENSEMBLE Le Concert impromptu – Ensemble conventionné Ministère de la culture/ DRAC IdF pour la période 2023-2024-2025, région IdF, département du Val-de-Marne, ville d’ Ivry-sur-Seine

médiathèque René Fallet 10 All. Mozart, 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France

Plier et déployer les toutes petites oreilles musique conte