Le concert malmené Le Banquet Céleste TC Spectacles Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Le concert malmené Le Banquet Céleste TC Spectacles Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École vendredi 3 avril 2026.

Le concert malmené Le Banquet Céleste TC Spectacles

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Que se passe-t-il quand une violoniste-baroqueuse rencontre un contrebassiste-chanteur de cabaret ? Croisements, superpositions, battles, jeux de pouvoir, fâcheries, réconciliations sont peut-être leur partition commune.

Grisés par leur rencontre, les deux artistes partagent histoires, sonates, chansons, contes, conférence, bruitages tirés de leurs bagages… Ils sont à l’affût de toute la musique qui s’y cache et bien décidés à bricoler quelque chose ! Mais bientôt, les péripéties s’enchaînent la présentation des instruments s’emballe, un pupitre se rebelle, un diable fait son apparition !

Marie Rouquié violoniste baroque Pascal Peroteau comédien, clown, chanteur, contrebassiste

En coréalisation avec l’OARA

pascalperoteau.com .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

English : Le concert malmené Le Banquet Céleste TC Spectacles

German : Le concert malmené Le Banquet Céleste TC Spectacles

Italiano :

Espanol : Le concert malmené Le Banquet Céleste TC Spectacles

L’événement Le concert malmené Le Banquet Céleste TC Spectacles Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre