Le Concert Malmené, Prieuré de Vivoin, Vivoin

Informations pratiques

Le Concert Malmené Dimanche 20 septembre, 14h30 Prieuré de Vivoin Sarthe

Tarif unique : 8€ ; GRATUIT : moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Un contrebassiste-chanteur-comédien croise la route d’une violoniste baroque. Grisés par leur rencontre, les deux artistes s’échangent et partagent histoires, sonates, chansons, contes, conférence, bruitages tirés de leurs bagages… Ils sont à l’affût de toute la musique qui s’y cache bien décidés à bricoler quelque chose. Mais bientôt, les péripéties s’enchaînent : la présentation des instruments s’emballe, un pupitre se rebelle, un diable fait son apparition ! Marie Rouquié et Pascal Peroteau ont décidé de faire se rencontrer leurs deux univers : la musique baroque et le spectacle à destination du jeune public. Ensemble, ils racontent des histoires. Des histoires musicales, empreintes de poésie et d’une touche d’humour. Ils y mêlent la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, la chanson populaire contemporaine, le conte et le burlesque.

Prieuré de Vivoin 1 place des Tilleuls 72170 Vivoin Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire 0033607848529 https://www.prieure-vivoin.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-vivoin.fr/billetterie-gratuite-jeunes.html »}] Le prieuré bénédictin de Vivoin fut vraisemblablement fondé au XIe siècle (1060) par Raoul Ier vicomte de Beaumont qui fit don de l’église Saint Hippolyte de Vivoin et d’un château attenant (aujourd’hui entièrement disparu) à l’abbaye bénédictine de Marmoutier près de Tours. La date exacte de la fondation du prieuré ne peut être soutenue avec précision, la charte de fondation originale ayant disparu. Les recherches historiques ont permis de définir que le prieuré fut du XIIIe au XVIe siècle un établissement important. À la Révolution, il était avec le prieuré de Château du Loir le plus vaste des sept prieurés dépendant de Marmoutier qui existaient dans le Haut Maine. Lorsqu’il est vendu comme bien national en 1791, il ne demeure plus que quelques moines dans le prieuré. C’est à la même époque que certains des bâtiments seront rasés, tandis que le reste des bâtiments servira à des usages agricoles jusqu’au milieu du XXe siècle. Dans un état de dégradation avancé au début des années 1960, à l’initiative du maire, de l’instituteur et de la population locale, il est racheté par la municipalité qui amorce sa restauration en 1965 avec le soutien de l’émission Chefs d’œuvre en péril. Plusieurs campagnes menées par des bénévoles ont permis de le reconstruire. Cédé au département de la Sarthe en 1974, le prieuré bénéficie de travaux de reconstitution et représente aujourd’hui un joyau de l’architecture religieuse du Haut Maine. Le Prieuré de Vivoin est aujourd’hui »hui un centre artistique et culturel dédié à la musique et aux arts plastiques. Parking gratuit avec accès par les jardins.

Un contrebassiste-chanteur-comédien croise la route d’une violoniste baroque. Grisés par leur rencontre, les deux artistes s’échangent et partagent histoires, sonates, chansons, contes, conférence, à…