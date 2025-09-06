Le Concert presque classique Théâtre Francis-Planté Orthez

Le Concert presque classique Théâtre Francis-Planté Orthez dimanche 18 janvier 2026.

Le Concert presque classique

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Héritier de l’école de la guitare classique, Frédéric joue de son instrument comme d’un petit orchestre.

Face à lui, Frank, indispensable musicien-caméléon d’Olivia Ruiz, collectionneur et dompteur d’instruments de préférence rares et incongrus.

Scie musicale, nyckelharpa, organetto, piano-jouet… Ils revisitent les airs les plus célèbres de la musique classique dans des versions inouïes Bach, Mozart, Haëndel, Vivaldi, Schubert… .

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83

