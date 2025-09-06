Le Concert presque classique Théâtre Francis-Planté Orthez
Le Concert presque classique Théâtre Francis-Planté Orthez dimanche 18 janvier 2026.
Le Concert presque classique
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Héritier de l’école de la guitare classique, Frédéric joue de son instrument comme d’un petit orchestre.
Face à lui, Frank, indispensable musicien-caméléon d’Olivia Ruiz, collectionneur et dompteur d’instruments de préférence rares et incongrus.
Scie musicale, nyckelharpa, organetto, piano-jouet… Ils revisitent les airs les plus célèbres de la musique classique dans des versions inouïes Bach, Mozart, Haëndel, Vivaldi, Schubert… .
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83
