LE CONCERT SCIENTIFIQUE Puisserguier

Venez découvrir une intervention musicale et chirurgicale avec François-René Duchâble, pianiste et Robert Vincent, chirurgien de la surdité.
Comment se déroule le traitement d’une information sonore ? Quels sont les mécanismes et les processus internes mis en oeuvre dans nos oreilles lorsque nous écoutons une symphonie, une sonate, un prélude ? C’est ce que nous propose de découvrir ce duo pour le moins original. .
English :
Come and discover a musical and surgical intervention with François-René Duchâble, pianist and Robert Vincent, deafness surgeon.
German :
Erleben Sie eine musikalische und chirurgische Intervention mit dem Pianisten François-René Duchâble und dem Taubheitschirurgen Robert Vincent.
Italiano :
Venite a scoprire un intervento musicale e chirurgico con François-René Duchâble, pianista e Robert Vincent, chirurgo della sordità.
Espanol :
Venga a descubrir una intervención musical y quirúrgica con François-René Duchâble, pianista, y Robert Vincent, cirujano de la sordera.
