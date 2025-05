LE CONCILIABULLE VERNISSAGE DE PRINTEMPS – BOUTIQUE LE CONCILIABULLE Revel, 15 mai 2025 18:00, Revel.

Haute-Garonne

LE CONCILIABULLE VERNISSAGE DE PRINTEMPS

15 mai 2025 18:00

2025-05-15

Venez à la rencontre des créateurs et créatrices !

LE JEUDI 15 MAI / Vernissage de printemps à la boutique au 16 Rue de Vaur à Revel / à partir de 18h00. La boutique vous accueille à partir de 18h pour une rencontre avec les créatrices et créateurs, autour d’un verre. .

BOUTIQUE LE CONCILIABULLE 16 Rue de Vauré

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie leconciliabulle.contact@gmail.com

English :

Come and meet our designers!

German :

Begegnen Sie den Schöpfern und Schöpferinnen!

Italiano :

Venite a conoscere i nostri designer!

Espanol :

Venga a conocer a nuestros diseñadores

