Le concours, Centre Culturel Bonnefoy, Toulouse
Le concours, Centre Culturel Bonnefoy, Toulouse vendredi 27 mars 2026.
Le concours Vendredi 27 mars, 19h00 Centre Culturel Bonnefoy Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T19:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T19:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00
À partir de 12 ans
Après le Conservatoire, direction le Centre culturel Bonnefoy pour une seconde représentation.
Étudiants du département Musique, chant, piano et clavecin.
Comédie loufoque et musicale ponctuée de morceaux du répertoire classique, le spectacle repose sur un scénario original imaginé par les jeunes artistes, accompagnés par leur professeure Sophie Zadikian.
La mise en scène est assurée par Arthur Perot, en fin de cursus au Conservatoire de Toulouse.
Distribution
Camila Aparicio
Marie Arnould
Raphaël Demairet
Malik Duprat
Baptiste Elisabelar
Quentin Heriveau
Bertille Jollet
William Maurer
Clairy Minko
Lucie de la Serna
Centre Culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy toulouse 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie https://centresculturels.toulouse.fr/selection/event/date?productId=10229629517473>mStepTracking=true
Comédie loufoque et musicale
Copyright : Arthur Perot