Le concours, Centre Culturel Bonnefoy, Toulouse

Le concours Vendredi 27 mars, 19h00 Centre Culturel Bonnefoy Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T19:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T19:00:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

À partir de 12 ans

Après le Conservatoire, direction le Centre culturel Bonnefoy pour une seconde représentation.

Étudiants du département Musique, chant, piano et clavecin.

Comédie loufoque et musicale ponctuée de morceaux du répertoire classique, le spectacle repose sur un scénario original imaginé par les jeunes artistes, accompagnés par leur professeure Sophie Zadikian.

La mise en scène est assurée par Arthur Perot, en fin de cursus au Conservatoire de Toulouse.

Distribution

Camila Aparicio

Marie Arnould

Raphaël Demairet

Malik Duprat

Baptiste Elisabelar

Quentin Heriveau

Bertille Jollet

William Maurer

Clairy Minko

Lucie de la Serna

Centre Culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy toulouse 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Comédie loufoque et musicale

Copyright : Arthur Perot