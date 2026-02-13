Le concours, CRR-Espace Varèse, Toulouse
Le concours, CRR-Espace Varèse, Toulouse mardi 24 mars 2026.
Le concours Mardi 24 mars, 19h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Début : 2026-03-24T19:00:00+01:00 – 2026-03-24T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-24T19:00:00+01:00 – 2026-03-24T20:00:00+01:00
À partir de 12 ans
À l’issue de cette représentation au Conservatoire, les étudiants proposent également une seconde représentation au Centre culturel Bonnefoy (le 27 mars 2026)
Étudiants du département Musique, chant, piano et clavecin.
Comédie loufoque et musicale ponctuée de morceaux du répertoire classique, le spectacle repose sur un scénario original imaginé par les jeunes artistes, accompagnés par leur professeure Sophie Zadikian.
La mise en scène est assurée par Arthur Perot, en fin de cursus au Conservatoire de Toulouse.
Distribution
Camila Aparicio
Marie Arnould
Raphaël Demairet
Malik Duprat
Baptiste Elisabelar
Quentin Heriveau
Bertille Jollet
William Maurer
Clairy Minko
Lucie de la Serna
CRR-Espace Varèse 17, rue Larrey 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Comédie loufoque et musicale
Copyright : Arthur Perot