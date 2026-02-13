Le concours, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Le concours Mardi 24 mars, 19h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

À partir de 12 ans

À l’issue de cette représentation au Conservatoire, les étudiants proposent également une seconde représentation au Centre culturel Bonnefoy (le 27 mars 2026)

Étudiants du département Musique, chant, piano et clavecin.

Comédie loufoque et musicale ponctuée de morceaux du répertoire classique, le spectacle repose sur un scénario original imaginé par les jeunes artistes, accompagnés par leur professeure Sophie Zadikian.

La mise en scène est assurée par Arthur Perot, en fin de cursus au Conservatoire de Toulouse.

Distribution

Camila Aparicio

Marie Arnould

Raphaël Demairet

Malik Duprat

Baptiste Elisabelar

Quentin Heriveau

Bertille Jollet

William Maurer

Clairy Minko

Lucie de la Serna

CRR-Espace Varèse 17, rue Larrey 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Comédie loufoque et musicale

Copyright : Arthur Perot