Le Concours d'éloquence AGIR Aube Troyes

Le Concours d'éloquence AGIR Aube Troyes vendredi 17 octobre 2025.

Le Concours d’éloquence AGIR Aube

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-17 17:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Le Concours d’éloquence AGIR Aube met en lumière des Bénéficiaires de la Protection Internationale, accompagné·e·s dans le cadre du programme AGIR (Accompagnement Global et Individualisé des personnes Réfugiées), qui monteront sur scène après plusieurs semaines de préparation aux côtés de Maria Pascaline Naudin et Christian Brendel, comédien·ne·s professionnel·le·s.



À partir de thèmes choisis, ils et elles livreront un texte personnel, un regard, une pensée, une énergie.



Un jury de professionnel·le·s, partenaires et acteurs du territoire récompensera plusieurs prestations, dont la “plus belle progression”, pour saluer l’engagement de chacun·e.



À la croisée du théâtre, de l’expression citoyenne et de l’apprentissage de soi, ce concours est une invitation à écouter autrement, et à regarder autrement aussi, dire pour exister, écouter pour accueillir.



Un moment fort, collectif, sincère — et résolument tourné vers l’avenir.



Entrée gratuite sur réservation (sous réserve de places disponibles) .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 45 55 30 contact@10.agir.ong

L’événement Le Concours d’éloquence AGIR Aube Troyes a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne