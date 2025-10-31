Le Confidentiel fête Halloween Restaurant Le confidentiel Rion-des-Landes

Le Confidentiel fête Halloween Restaurant Le confidentiel Rion-des-Landes vendredi 31 octobre 2025.

Le Confidentiel fête Halloween

Restaurant Le confidentiel 31 Avenue de Blotzheim Rion-des-Landes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez profiter de la nuit la plus terrifiante de l’année au Confidentiel. Déguisement obligatoire pour profiter pleinement de la soirée dj et de la restauration sur place !

Toute l’équipe du confidentiel vous attend pour frissonner toute la nuit.

Venez profiter de la nuit la plus terrifiante de l’année au Confidentiel. Déguisement obligatoire pour profiter pleinement de la soirée dj et de la restauration sur place !

Toute l’équipe du confidentiel vous attend pour frissonner toute la nuit. .

Restaurant Le confidentiel 31 Avenue de Blotzheim Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 78 48 82

English : Le Confidentiel fête Halloween

Come and enjoy the most terrifying night of the year at Le Confidentiel. Disguise required to take full advantage of the DJ night and on-site catering!

The whole Le Confidentiel team is waiting to thrill you all night long.

German : Le Confidentiel fête Halloween

Genießen Sie die gruseligste Nacht des Jahres im Confidential. Verkleidung ist Pflicht, damit Sie die Dj-Nacht und das Essen vor Ort in vollen Zügen genießen können!

Das gesamte Team des Confidentiel erwartet Sie, um die ganze Nacht lang zu schaudern.

Italiano :

Venite a godervi la notte più terrificante dell’anno a Le Confidentiel. È necessario travestirsi per godersi la serata con il DJ e il catering in loco!

L’intero team di Le Confidentiel vi aspetta per emozionarvi tutta la notte.

Espanol : Le Confidentiel fête Halloween

Ven a disfrutar de la noche más terrorífica del año en Le Confidentiel. ¡Es necesario disfrazarse para disfrutar de la noche de DJ y del catering in situ!

Todo el equipo de Le Confidentiel le espera para emocionarle durante toda la noche.

L’événement Le Confidentiel fête Halloween Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Tartas