Le confort d’été dans tous ses états Parc naturel régional du Pilat, Maison du Parc Pélussin

Le confort d'été dans tous ses états Vendredi 17 octobre, 18h00 Parc naturel régional du Pilat, Maison du Parc Loire

Aujourd’hui, avec la hausse des températures prévue, se protéger contre la chaleur est tout aussi important que de s’isoler contre le froid.

À travers la présentation de projets d’architecture pilatois, le Parc naturel régional du Pilat vous propose d’aborder la question du confort d’été dans une approche globale : des dispositifs passifs ou techniques (protection solaire, ventilation, usage) aux choix constructifs ou de matériaux (inertie, enveloppe thermique).

– Interventions des agences Atelier 3A du Pilat, Gallet architectes et du bureau d’études Héliasol

– Discussion, débat

En amont de cette rencontre, le Parc propose également une visite du Centre de ressources sur l’habitat durable pour découvrir les particularités de l’architecture pilatoise et des solutions adaptées à la réhabilitation du bâti ancien.

Voir l’évènement « Le Centre de ressources sur l’habitat durable et le confort d’été ».

Parc naturel régional du Pilat, Maison du Parc 2 rue Benaÿ, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

©Lucien Chollet, Parc du Pilat