Le congrès | Rencontre avec l’équipe du festival Octobre Numérique Les Cinémas Actes Sud Arles

Le congrès | Rencontre avec l’équipe du festival Octobre Numérique Les Cinémas Actes Sud Arles mardi 28 octobre 2025.

Le congrès | Rencontre avec l’équipe du festival Octobre Numérique

Mardi 28 octobre 2025 Horaires de représentation de 20h30 à 23h. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Séance présentée en partenariat avec l’équipe du festival Octobre Numérique

Synopsis

Robin Wright, se voit proposer par la Miramount d’être scannée. Son alias pourra ainsi être librement exploité à Hollywood sans qu’elle ne soit consultée. Pendant 20 ans, elle doit disparaître et reviendra comme invitée d’honneur du Congrès Miramount-Nagasaki dans un monde transformé..



Réalisation Ari Folman

Casting Robin Wright, Harvey Keitel, Danny Huston .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Session presented in partnership with the Digital October festival team

German :

Die Sitzung wird in Zusammenarbeit mit dem Team des Digital October Festivals präsentiert.

Italiano :

Sessione presentata in collaborazione con il team del festival Digital October

Espanol :

Sesión presentada en colaboración con el equipo del festival Octubre Digital

L’événement Le congrès | Rencontre avec l’équipe du festival Octobre Numérique Arles a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme d’Arles