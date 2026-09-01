Le connard parfait n’existe pas La Comédie du Finistère Brest

Informations pratiques

Brest

Le connard parfait n’existe pas

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17 21:20:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Au fond de chaque homme il y a un connard qui sommeille…

Quand les hommes et femmes ne sont pas ceux ou celles que l’on croit cela peut donner des situations explosives.

Raphaël Di Angelo est un coach en séduction, se présentant lui-même comme un séducteur irrésistible maniant le verbe avec finesse et la galanterie avec virtuosité. En gros, il a tout du connard parfait. Son boulot : enseigner l’art de la séduction à des clients masculins en difficultés sentimentales.

Son but : apprendre à ses élèves à se mettre en valeur pour… Mettre un maximum de filles dans leur lit. Bref il leur apprend à devenir comme lui, des connards ! Et ce grâce à des méthodes douteuses. Il se vante notamment d’une collection de conquêtes non négligeable puisque 1234 demoiselles auraient succombé à ses charmes…

Un jour, une femme, Laetitia Seraldi, se présente à son bureau. Il refuse d’abord de la coacher et puis, sensible à ses atouts, se ravise… Sera-t-elle la 1235ème ou vengera t-elle les autres ?

Informations pratiques :

Durée 1h20

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le connard parfait n’existe pas Brest a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue