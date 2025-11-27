LE CONNARD PARFAIT N’EXISTE PAS – MUNSTERHOF SALLE AMADEUS Strasbourg

LE CONNARD PARFAIT N’EXISTE PAS Début : 2026-01-31 à 18:00. Tarif : – euros.

Au fond de chaque homme il y a un connard qui sommeille… Quand les hommes et femmes ne sont pas ceux ou celles que l’on croit, cela peut donner des situations explosives. Raphaël Di Angelo est un coach en séduction, se présentant lui-même comme un séducteur irrésistible maniant le verbe avec finesse et la galanterie avec virtuosité. En gros, il a tout du connard parfait. Son boulot : enseigner l’art de la séduction à des clients masculins en difficultés sentimentales. Son but : apprendre à ses élèves à se mettre en valeur pour… Mettre un maximum de filles dans leur lit. Bref il leur apprend à devenir comme lui, des connards ! Et ce grâce à des méthodes douteuses. Il se vante notamment d’une collection de conquêtes non négligeable puisque 1234 demoiselles auraient succombé à ses charmes… Un jour, une femme, Laetitia Seraldi, se présente à son bureau. Il refuse d’abord de la coacher et puis, sensible à ses atouts, se ravise… Sera-t-elle la 1235ème ou vengera t-elle les autres ? Une comédie connardesque où le rire déjoue les a priori.

MUNSTERHOF SALLE AMADEUS 9 RUE DES JUIFS 67000 Strasbourg 67