Le Conseil Régional des jeunes de Bretagne s’engage ! Hall Rennes Vendredi 27 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Les jeunes du **CRJ** vous présentent leurs différentes propositions sur les thématiques : santé mentale, accès au sport, accès aux droits et valorisation de la culture bretonne.

Depuis 2004, le **CRJ** s’inscrit dans le cadre de l’engagement politique de la **Région Bretagne** en faveur des jeunes, prenant en compte leur diversité sociale, territoriale et culturelle en les rendant acteurs de la vie en collectivité. Véritable espace d’expression et de dialogue, d’information, de formation et de création de projets.

@**crj_bretagne**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T17:00:00.000+01:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



