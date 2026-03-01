Le consentement dans la vie quotidienne de l’enfant Soirée échange entre parents Foyer Berville-sur-Mer
Le consentement dans la vie quotidienne de l’enfant Soirée échange entre parents Foyer Berville-sur-Mer mercredi 18 mars 2026.
Le consentement dans la vie quotidienne de l’enfant Soirée échange entre parents
Foyer 3 Rue du Bac Berville-sur-Mer Eure
Début : 2026-03-18 20:00:00
fin : 2026-03-18 22:00:00
2026-03-18
Soirée échange entre parents animée par Mme Vincent-Rousselot
T’es ok ou pas ok, le consentement dans la vie quotidienne de l’enfant .
Foyer 3 Rue du Bac Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr
English : Le consentement dans la vie quotidienne de l’enfant Soirée échange entre parents
