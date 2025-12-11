Le Conservatoire de musique et de danse s’invite à Latreille Tulle

Le Conservatoire de musique et de danse s’invite à Latreille

Impasse Latreille Tulle Corrèze

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Mercredi 17 décembre 2025

À 15h30, concert jeune public

•Conte avec piano

•Petits chœurs

•Trio accordéons

•Atelier trad

À 18h, concert piano et ensembles

•Pianistes

•Ensembles de guitares

•Orchestre vents (cycle1)

•Ensemble de musiciens adultes

•Ensemble orchestral (cycle 2 et 3)

Entrée gratuite .

Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 39 95

