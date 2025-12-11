Le Conservatoire de musique et de danse s’invite à Latreille Tulle
Impasse Latreille Tulle Corrèze
Mercredi 17 décembre 2025
À 15h30, concert jeune public
•Conte avec piano
•Petits chœurs
•Trio accordéons
•Atelier trad
À 18h, concert piano et ensembles
•Pianistes
•Ensembles de guitares
•Orchestre vents (cycle1)
•Ensemble de musiciens adultes
•Ensemble orchestral (cycle 2 et 3)
Entrée gratuite .
Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 39 95
