Le Conservatoire de Nantes, partenaire de la Folle journée Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 10:00 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit. Réservation en ligne sur le site de la Folle journée. En famille

Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026, ce sont plus de 350 élèves et enseignants du Conservatoire de Nantes qui participent au festival Folle journée en proposant des concerts à la Cité des congrès de Nantes et dans la métropole nantaise.La thématique 2026 « Les fleuves » a inspiré cette année 10 formations du Conservatoire de Nantes qui seront présentes durant les 5 jours du festival dans la grande halle et dans les salles de concerts de la Cité des congrès à Nantes et dans la métropole nantaise. Concerts en salle : Orchestre Symphonique du 3ème cycle (direction : Sébastien Taillard)Chœur de chambre (direction : Pierre-Louis Bonamy)Saxophasis – Grand ensemble de saxophones (direction : Nicolas Herrouët) Concerts dans la grande halle : Bande de hautbois (direction : Stéphane Goyeau)Orchestre cuivres du collège Sophie Germain (direction : Vincent Morinière)Chœur de clarinettes (direction : Laurent Berthomier)Ensemble de cuivres (direction : Vincent Morinière)Orchestre métropolitain (direction : Tommy Bourgeois) Certaines formations proposent des avant-premières en janvier 2026 > ouvrez l’œil dans notre agenda !

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.follejournee.fr/