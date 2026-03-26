Le Conservatoire en concert Salle polyvalente Saint-Hilaire-Peyroux

Le Conservatoire en concert

Salle polyvalente 63 Route du Peyroux Saint-Hilaire-Peyroux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

La classe de Jazz sera à l’honneur puisque le Big Band et le Médium Band se produiront avec un répertoire allant des standards au Jazz plus contemporain. Entrée libre – .

Salle polyvalente 63 Route du Peyroux Saint-Hilaire-Peyroux 19560 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 39 95 conservatoire@ville-tulle.fr

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English : Le Conservatoire en concert

L’événement Le Conservatoire en concert Saint-Hilaire-Peyroux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze