Le Conservatoire en concert Salle polyvalente Saint-Hilaire-Peyroux

Le Conservatoire en concert 63 Route du Peyroux Saint-Hilaire-Peyroux 2026-04-03

Le Conservatoire en concert Salle polyvalente Saint-Hilaire-Peyroux vendredi 3 avril 2026.

Le Conservatoire en concert

Salle polyvalente 63 Route du Peyroux Saint-Hilaire-Peyroux Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03

Date(s) :
2026-04-03

La classe de Jazz sera à l’honneur puisque le Big Band et le Médium Band se produiront avec un répertoire allant des standards au Jazz plus contemporain. Entrée libre –   .

Salle polyvalente 63 Route du Peyroux Saint-Hilaire-Peyroux 19560 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 39 95  conservatoire@ville-tulle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Conservatoire en concert

L’événement Le Conservatoire en concert Saint-Hilaire-Peyroux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

À voir aussi à Saint-Hilaire-Peyroux (Corrèze)